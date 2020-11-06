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Aktüel Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı
Aktüel

Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:08:42 -
Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele kapsamında son günlerde vakaların yoğunlaşması üzerine ilçeye bağlı Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak'ın bugünden itibaren 10 gün süreyle karantinaya alındığını bildirdi.

Vali Kaldırım, salgınla mücadelede tedbirlerin artarak devam edeceğini ve başarının kurallara uymakla sağlanacağını kaydetti.

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