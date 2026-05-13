CHP’li o isim konuştu: Bunlar Türkiye için de bir güvenlik meselesi

Doç. Dr. Kemal Çiftçi, sosyal medya hesabından Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın itirafları sonrası yaptığı paylaşımda; “CHP'yi 38. Kurultay'dan sonrada otoriter ve faşizan yöntemlerle kontrolleri altına almaya teşebbüs ettiler. Kanuna karşı hile mahiyetindeki 21. ve 22. Olağanüstü Kurultaylar ile İstanbul İl Kurultayını, Mahkeme kararına karşın, YSK'nın tasdik etmesiyle bir meşruiyet zemini oluşturdular ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, YSK'nın tasdik kararlarını gerekçe yaparak davanın konusuz kaldığına karar verdi. Ben dahil, binlerce aktif CHP'liyi keyfilikle tedbiren kesin ihraç istemiyle disiplin kurullarına sevk ederek parti içi süreçlerde üyelikten kaynaklanan haklarını kullanmalarını engellediler.

Tek aday, tek liste ve tek ses anlayışıyla parti içi muhalefeti yok ettiler. Özgür Özel'in kontrollü ve ikinci aday engellenerek delegelerin tamamının oyunu aldığı, parti tabanında destek gördüğü algısını sattılar. Delegeyi 38. Kurultay'dan sonrası dönemde de menfaat teminiyle kendilerine bağladıklarına dair emareler ortaya çıkıyor. CHP'nin böyle bir zihniyetten arındırılması lüzumu vardır. Bu zihniyet sadece CHP için değil, Türkiye için de bir güvenlik meselesidir” görüşünü ifade etti.

21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIN İPTALİNİ İSTEYİNCE İHRAÇ EDİLDİ

Doç. Dr. Kemal Çiftçi, CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde düzenlediği 21. Olağanüstü Kurultayının iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuran isim olarak gündeme gelmişti. Kemal Çiftçi'nin kendi sosyal medya hesabından yaptığı 3 Mayıs 2026 tarihli paylaşıma göre, 24 Ekim tarihinde kesin ihraç kararı verildiğini ve bu kararın hukuksuz olduğunu iddia etmişti. Çiftçi, kurultayın “kanuna karşı hile” ile yapıldığını iddia ederek iptal başvurusu yapmış, bu girişim parti içinde tartışma yaratmıştı.