  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Belçika Savunma Bakanı Francken aynen böyle dedi: Gördüklerim gerçekten etkileyiciydi, Türkiye bizden çok ileride Epstein rezaletinde kan donduran itiraf: Mağdur kadının ifadeleri dünyayı sarstı! Yaşadığı dehşeti anlatırken gözyaşlarına boğuldu Yerel Siyasette Büyük Dönüşüm: 2024 Seçimleri Sonrası 79 Belediye Başkanı AK PARTİ’ye Geçti İşte başkanların tam listesi… Hangi partiden kimler geçti? Son 13 ayın dibini gördü Dubai tayfasına savaş freni Afyon’da AK Parti mutluluğu! Burcu Köksal, Afyonlulara neden Ak Parti'ye geçtiğini anlattı Mavi Vatan’a çelikten zırh: Denizlerdeki haklarımız kanunla mühürleniyor! Kalibaf: "Silahlı kuvvetlerimiz ders verecek" Hazırız bekliyoruz Ek ifadesi ortaya çıktı! Fuhuşçu Özkan Yalım’dan şok itiraflar İBB’den park sistemine bir darbe daha! CHP dikili ağaçları da kurutuyor “Yüzsüz Ağbaba, Ahlaksız Ağbaba” "Veli Ağbaba, Özgür Özel’i Bitirir"
Gündem CHP’li o isim konuştu: Bunlar Türkiye için de bir güvenlik meselesi
Gündem

CHP’li o isim konuştu: Bunlar Türkiye için de bir güvenlik meselesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’li o isim konuştu: Bunlar Türkiye için de bir güvenlik meselesi

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için YSK’ya başvurduğu için partiden ihraç edilen Doç. Dr. Kemal Çiftçi, Özkan Yalım’ın ifadeleri sonrası parti yönetimine tepki gösterdi.

Doç. Dr. Kemal Çiftçi, sosyal medya hesabından Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın itirafları sonrası yaptığı paylaşımda; “CHP'yi 38. Kurultay'dan sonrada otoriter ve faşizan yöntemlerle kontrolleri altına almaya teşebbüs ettiler. Kanuna karşı hile mahiyetindeki 21. ve 22. Olağanüstü Kurultaylar ile İstanbul İl Kurultayını, Mahkeme kararına karşın, YSK'nın tasdik etmesiyle bir meşruiyet zemini oluşturdular ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, YSK'nın tasdik kararlarını gerekçe yaparak davanın konusuz kaldığına karar verdi. Ben dahil, binlerce aktif CHP'liyi keyfilikle tedbiren kesin ihraç istemiyle disiplin kurullarına sevk ederek parti içi süreçlerde üyelikten kaynaklanan haklarını kullanmalarını engellediler.

Tek aday, tek liste ve tek ses anlayışıyla parti içi muhalefeti yok ettiler. Özgür Özel'in kontrollü ve ikinci aday engellenerek delegelerin tamamının oyunu aldığı, parti tabanında destek gördüğü algısını sattılar. Delegeyi 38. Kurultay'dan sonrası dönemde de menfaat teminiyle kendilerine bağladıklarına dair emareler ortaya çıkıyor. CHP'nin böyle bir zihniyetten arındırılması lüzumu vardır. Bu zihniyet sadece CHP için değil, Türkiye için de bir güvenlik meselesidir” görüşünü ifade etti.

21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIN İPTALİNİ İSTEYİNCE İHRAÇ EDİLDİ

Doç. Dr. Kemal Çiftçi, CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde düzenlediği 21. Olağanüstü Kurultayının iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuran isim olarak gündeme gelmişti. Kemal Çiftçi'nin kendi sosyal medya hesabından yaptığı 3 Mayıs 2026 tarihli paylaşıma göre, 24 Ekim tarihinde kesin ihraç kararı verildiğini ve bu kararın hukuksuz olduğunu iddia etmişti. Çiftçi, kurultayın “kanuna karşı hile” ile yapıldığını iddia ederek iptal başvurusu yapmış, bu girişim parti içinde tartışma yaratmıştı.

CHP'de rüşvet çalkantısı: İtiraflar Özgür Özel'i işaret ediyor
CHP'de rüşvet çalkantısı: İtiraflar Özgür Özel'i işaret ediyor

Gündem

CHP'de rüşvet çalkantısı: İtiraflar Özgür Özel'i işaret ediyor

Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!
Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!

Siyaset

Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!

"İktidara Yürüdüğü Öne Sürülüyordu" CHP’den kaçan kaçana!
"İktidara Yürüdüğü Öne Sürülüyordu” CHP’den kaçan kaçana!

Gündem

"İktidara Yürüdüğü Öne Sürülüyordu” CHP’den kaçan kaçana!

CHP’nin elinde yolsuzluklarla anılan İBB’den kurban bağışı kampanyası! İBB’nin hisse bedeli bile fahiş: 25 bin TL!
CHP’nin elinde yolsuzluklarla anılan İBB’den kurban bağışı kampanyası! İBB’nin hisse bedeli bile fahiş: 25 bin TL!

Gündem

CHP’nin elinde yolsuzluklarla anılan İBB’den kurban bağışı kampanyası! İBB’nin hisse bedeli bile fahiş: 25 bin TL!

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kripto fetöcüler sızıp işgal ettikleri heryede, Almanya'da derneklerde aynısını yaptılar!!!

Ben dahil, binlerce aktif CHP'liyi keyfilikle tedbiren kesin ihraç istemiyle disiplin kurullarına sevk ederek parti içi süreçlerde üyelikten kaynaklanan haklarını kullanmalarını engellediler.

Doç. Dr. Kemal Çiftçi, acaba nereli

sizce laz gürcü cerkez ???
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23