Ortalık savaş alanına döndü! Kaldırımda yürürken mandanın saldırısına uğradı
Iğdır’da sahibinin elinden kaçan manda, merkezine doğru koştuğu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaşa saldırdı.
Manda gözden kayboldu
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan bir manda, çarşı merkezine doğru koşmaya başladı. Halfeli Caddesi'nde ilerleyen manda, daha sonra kaldırımda yürüyen bir vatandaşa saldırdı. Mandanın boynuz darbeleriyle yere yığılan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Kaldırımda koşturmaya devam eden manda gözden kayboldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan Adil Aşırım Çarşısı önünde, iki aracın arasına sıkıştırılan mandanın uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek götürüldüğü bildirildi.