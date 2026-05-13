İşte hiç görmek istemeyeceği o fotoğraf! Dervişoğlu İP'in seçimlere nasıl girdiğini unuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, aklınca Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasını eleştirdi.

"Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum ama bu ilk bize yapıldı. İYİ Parti'ye yapılırken bugünkü tehlikeye işaret etmiştim. O zaman uyarılarımı hiç kimse ciddiye almadı. Bugün, o gün uyarılarımı ciddiye alamayanların bu dertlerle boğuştuklarına şahitlik ediyoruz. Ben böyle bir şey yapılmasına taraftar değilim."

"Siyasi ahlak"tan bahseden Dervişoğlu, İP'in seçimlerle nasıl girdiğini çabuk unuttu.

CHP'den 15 vekil İP'e geçmişti

İYİ Parti'nin Kurucular Kongresinin ne zaman yapıldığı ve seçime girmek için gerekli 6 aylık süreyi tamamlayıp tamamlayamadığı tartışma konusu edildiği ve Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konu hakkındaki kararının gecikmesi üzerine; CHP tarafından grup kurabilmesi için İYİ Parti’ye vekil transfer edilmişti. Beş vekili olan İYİ Parti yeni katılanlarla 20 kişiye ulaşıp Meclis'te grup kurma hakkını elde etmişti.

İşte Dervişoğlu'nun hiç görmek istemeyeceği o fotoğraf!