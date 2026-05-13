Moldovalı rakibini yendi! Milli güreşçi Ömer Arslan'dan bronz madalya
Bulgaristan’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan milli güreşçi Ömer Arslan, grekoromen stil 45 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu...

Bulgaristan’ın Samokov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Ömer Arslan, grekoromen stil 45 kiloda Avrupa üçüncülüğüne ulaştı.

 

U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 45 kiloda mindere çıkan Ömer Arslan, ikinci turda Rus rakibi Umar Bogatyrev’e mağlup oldu. Rakibinin finale yükselmesinin ardından repesaj müsabakalarına katılan milli sporcu, Polonyalı Matvi Bezrukyi’i 9-0 teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya maçına çıktı. Bronz madalya karşılaşmasında Moldovalı Mihai Codimschi ile karşılaşan Arslan, çekişmeli geçen mücadeleyi 2-1 kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

