Ekonomi Bakan Şimşek’ten nisan öngörüsü! Cari açıkta belirgin düşüş
Bakan Şimşek’ten nisan öngörüsü! Cari açıkta belirgin düşüş

Bakan Şimşek'ten nisan öngörüsü! Cari açıkta belirgin düşüş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, martta yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar olduğunu belirterek, "Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari dengeye ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye ekonomisinin dış finansman görünümüne dair önemli mesajlar verdi.

Mart ayında yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Şimşek, önümüzdeki aylarda dış ticaret dengesindeki toparlanmanın etkisiyle cari açıkta yeniden iyileşme beklendiğini ifade etti.

Bakan Şimşek’in açıklaması şöyle:

Martta yıllıklandırılmış cari açık 39,7 milyar dolar gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz. Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz.

Bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açık artacak. Uyguladığımız programla sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz.

Marttaki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış giriş 12,6 milyar dolar oldu. Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Meclis’te görüşülen Yatırım Teşvik Paketi’nin finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz.

Yorumlar

emekli

şu doları 100 TL yapın ıthalatı kısın ihracatız 5 misli büyür adamlar 1 dolarla 20 kilo ürün alırlar
