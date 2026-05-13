22 ayda tamamlandı: Dev köprü ulaşımı 5 dakikaya düşürdü

Vietnam ulaşım altyapısında dikkat çeken dev projelerine bir yenisini daha ekledi. Ülkenin önemli lojistik merkezlerinden biri olan Hai Phong kentinde inşa edilen Kraliyet Köprüsü, Cam Nehri üzerindeki trafik sorununu büyük ölçüde çözerek şehir merkezini doğrudan Vu Yen Adası’na bağladı. Sadece 22 ayda tamamlanan dev proje, bölgenin en hızlı inşa edilen köprüsü olarak kayıtlara geçti.

15 Temmuz 2025 itibarıyla trafiğe açılan köprü, özellikle şehir merkezi ile Vinhomes Royal Island arasındaki ulaşım süresini yalnızca 5 dakikaya indirmesiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 90 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen proje, Vietnam’ın modern şehirleşme vizyonunun yeni sembollerinden biri olarak gösteriliyor.

“Dünya giriş kapısı” temasıyla tasarlandı

Eylül 2023’te temelleri atılan Kraliyet Köprüsü, 2,2 kilometrelik uzunluğu ve 21 metre genişliğindeki dört şeritli ana güvertesiyle modern mühendislik anlayışını yansıtıyor. Köprünün en dikkat çekici detaylarından biri ise mimari tasarımı oldu.

“Dünya Giriş Kapısı” konseptiyle hazırlanan yapıda, nehre doğru eğimli iki dev kule “yükselen kanatlar” görünümü oluşturuyor. 89 metre yüksekliğe ulaşan kuleler ve 200 metrelik ana çelik kiriş sistemi, projeyi yalnızca bir ulaşım hattı olmaktan çıkarıp simgesel bir yapıya dönüştürüyor.

110 metreye 25 metre ölçülerindeki seyir açıklığı ise nehir trafiğini aksatmayacak şekilde özel olarak tasarlandı. Böylece bölgedeki ticari gemi hareketliliğinin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

Tarihi liman kültürüyle modern yaşamı birleştiriyor

Köprünün bir tarafında Hai Phong’un tarihi liman dokusu ve ticari geçmişi yer alırken, diğer tarafında modern yaşam alanlarıyla dikkat çeken Vu Yen Adası bulunuyor. Bu bağlantının yalnızca ulaşımı değil, bölgedeki ticaret hacmini ve gayrimenkul değerlerini de ciddi şekilde artırması bekleniyor.

Projenin arkasındaki Vingroup ise Kraliyet Köprüsü’nü yalnızca bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda stratejik bir dönüşüm hamlesi olarak görüyor. Şirket, son yıllarda lojistik, yenilenebilir enerji ve batarya depolama sistemlerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

Öte yandan uzmanlar, projenin çevresel etkilerini de yakından takip ediyor. Daha kısa ulaşım sürelerinin trafik kaynaklı emisyonları azaltabileceği belirtilirken, kolaylaşan erişimin özel araç kullanımını artırarak karbon salımını yükseltebileceği de ifade ediliyor.

Tüm bu yönleriyle Kraliyet Köprüsü, Vietnam’ın hızlı altyapı yatırımları ile sürdürülebilirlik hedefleri arasındaki dengeyi test eden en önemli projelerden biri olarak değerlendiriliyor.