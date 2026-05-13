Özgür ve Veli şikayetçi oldu: Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya üzerinden ipliklerini pazara çıkaran Tamar Tanrıyar hakkında, "hakaret" ve "iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Tanrıyar hakkında soruşturma başlattı.
Şikayet dilekçelerinde, bir YouTube kanalında 9, 10 ve 11 Mayıs 2026'da yayımlanan videolarda, Özel ve Ağbaba hakkında asılsız iddialarda bulunulduğu ve kişilik haklarına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Dilekçede, söz konusu yayınların "kamu görevlisine görevinden dolayı ve şahsa alenen hakaret" suçunu teşkil ettiği öne sürüldü.
MASA BAŞINDA UYDURDU İDDİASI
Dilekçede, iddiaların tamamen hayal mahsulü ve "masa başında uydurulmuş iftiralar" olduğu iddia edildi. Ayrıca, şüphelinin daha önce de benzer asılsız iddialarla kendilerini hedef aldığı, yargı önünde bu iddiaların hiçbirine dair delil sunamadığı vurgulandı.
Şikayet üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlattı.
