Küfürbaz Özgür’ün siyaset dili raydan çıktı! ‘Kocanı boşa biz sana koca buluruz’

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) ‘değişim’ adı altında başlayan süreç, genel başkanlık makamının ağırlığını yerle bir eden bir ahlak krizine dönüştü. Özgür Özel’in, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a yönelik bir canlı yayın sırasında ve sonrasındaki görüşmelerde sarf ettiği ileri sürülen ‘Boşa kocanı, biz senin arkanda parti olarak dururuz’ ve ‘Gerekirse sana koca da buluruz’ şeklindeki ifadeleri, siyaset dilinin geldiği içler acısı noktayı gözler önüne serdi.

Kadın hakları ve aile kavramını her fırsatta diline dolayan bir partinin genel başkanının, bir kadın belediye başkanına yönelik bu denli fütursuz ve yakışıksız tekliflerde bulunması, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

AKLAMA ÇABASI REZİLLİĞİ ÖRTEMEDİ!

Skandalın patlak vermesinin ardından, CHP’ye yakınlığıyla bilinen Bahar Feyzan’ın açıklamaları ise trajikomik bir hal aldı. Sosyal medya üzerinden Özgür Özel’i savunmaya kalkan Feyzan, bu rezaleti normalize etmeye çalışarak, ‘Bunun biraz şaka olduğunu düşünüyorum. Aralarındaki samimiyete istinaden söylenmiştir ama biraz tuhaf olmuş tabii’ ifadelerini kullandı.

Bir kadının onurunu ve aile birliğini hedef alan bu sözleri ‘şaka’ kılıfına sokmaya çalışan Feyzan’ın tutumu, fonlu medyanın ahlaki çöküşü nasıl perdelemeye çalıştığını bir kez daha kanıtladı. Siyaset kulisleri bu çirkin ‘koca bulma’ vaadiyle çalkalanırken, Özel’in seviyeyi düşüren bu üslubu CHP tabanında da büyük rahatsızlık oluşturdu.