Akif Beki’ye adres verildi! Algı yapma komşu belediyelerdeki metresleri yaz

Ali İhsan Karahasanoğlu, gazeteci Akif Beki'nin liyakat ve adalet üzerinden yürüttüğü eleştirilerin samimiyetsizliğini sert bir dille deşifre etti. Bilal Erdoğan'ın "Müslümanlıkta liyakat önemlidir" sözlerinin evrensel bir İslami hakikat olduğunu ve her kesimi bağladığını vurgulayan Karahasanoğlu, Beki'nin bu sözleri sadece iktidara saldırmak için bir malzeme olarak kullanıp algı operasyonu yürüttüğünü ifade etti.

Liyakat maskesi altına sığınanların asıl yüzünü ortaya döken Karahasanoğlu, CHP belediyelerinde ayyuka çıkan gayrimeşru ilişkiler ve "bankamatik memuru" skandallarına dikkat çekerek Akif Beki'ye "Neden bunları yazmıyorsun?" sorusunu yöneltti.

Kendi mahallelerindeki hak hukuk ihlallerine ve kadrolaşma rezilliklerine göz yumanların dürüst davranmadığını belirten Karahasanoğlu; Ayasofya’nın açılması ve başörtüsü zulmünün bitmesi gibi milli kazanımları savunmanın boyunlarının borcu olduğunu, ancak liyakat konusunda da her zaman dik durduklarını hatırlatarak muhalefet blokundaki çifte standardı tescilledi.