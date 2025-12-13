  • İSTANBUL
Sakarya'da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde karşılıklı iki iş yerinin çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Tabancayla ateş açan şüpheli olay yerinden kaçarken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki komşu esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi’nde meydana geldi. Caddede karşı karşıya komşu olan tekel bayi ile oyun salonu işletmecileri henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tekel bayide çalışan kimliği belirsiz şüpheli, tabancayla karşı gruba ateş açtı. Açılan ateş sonucu isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan biri, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

