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Sakarya'da kız öğrenci yurdunda 28 öğrenci tatlıdan zehirlendi

Serdivan ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 28 üniversite öğrencisi yedikleri tatlıdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 22:00
Sakarya'da kız öğrenci yurdunda 28 öğrenci tatlıdan zehirlendi

Olay, Serdivan Kemalpaşa Mahallesi'ndeki, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait bir kız öğrenci yurdunda yaşandı. Yemekhanede akşam yemeği yiyen bazı öğrenciler mide bulantısı ve kusma şikayetini yurt yetkililerine bildirdi. Yurda çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. 28 öğrenci yedikleri tatlıdan zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerden 6'sı acil serviste müşahede altına alınırken, 22 öğrenci yapılan muayene sonrası taburcu edildi. Yurt yemeklerinin özel bir şirketten temin edildiği ve yetkililerin incelenmek üzere yemeklerden numune aldığı belirtildi. Öğrencilerin neden zehirlendiği yapılacak inceleme sonrasında belirlenecek. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:00
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