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Aktüel Sakarya'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Aktüel

Sakarya'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:11:18 -
Sakarya'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen mısır silajı yüklü kamyon, 32 Evler Mahallesi Polis Uygulama Merkezi Kavşağı'nda su damacanası yüklü hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yola savrulan mısır silajları ve damacanalar nedeniyle trafik kontrollü sağlandı.

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