Sakarya'da kaçak hayvan operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Operasyonda ele geçirilen lama, maymun, devekuşu, flamingo ve karakulak gibi çok sayıda hayvan, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi
SAKARYA (AA) - Sakarya'da çok sayıda kaçak hayvanın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreste yapılan aramada, 1 lama, 1 vervet cinsi maymun, 7 nando cinsi devekuşu, 1 emo cinsi devekuşu, 1 devekuşu, 2 cüce domuz, 1 serval cinsi kedi, 3 flamingo ve 2 karakulak ele geçirildi.
Hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu suçları kapsamında işlem başlatıldı.