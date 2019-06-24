Sakarya'da işçi servisi devrildi! 4 yaralı Sakarya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ali P. idaresindeki işçileri taşıyan midibüs, D-100 kara yolununBekirpaşa mevkisi Ankara istikametinde devrildi. Devrilmenin etkisiyle serviste bulunan işçilerden 4'ü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Servisten kendi imkanlarıyla çıkan diğer işçiler, başka bir araçla yola devam etti. Öte yandan bölgedeki evlerde yaşayan vatandaşlar, yol kenarına bariyer yapılması konusunda taleplerinin olduğunu belirtti.

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