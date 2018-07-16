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Sakarya'da inşaat sırasında evine Hint keneviri eken kişi tutuklandı

Jandarma ekipleri inşaat halindeki binada 180 kök yasadışı Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:53
Sakarya'da inşaat sırasında evine Hint keneviri eken kişi tutuklandı

Sakarya Geyve'de İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, A.T. isimli şahsın kendisine ait inşaat halindeki evinin iç kısmında ve eklentilerinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiğine dair duyum alınca operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelinin inşaat halindeki binasında 180 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirilirken, A.T. gözaltına alındı.

Şüpheli A.T., adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:53
  1. Sakarya
  2. Ferizli
  3. Geyve

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