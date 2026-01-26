  • İSTANBUL
Sakarya'da ilginç anlar: Çiftlikten kaçtı trafiği birbirine kattı!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde başıboş şekilde dolaşan deve kuşu trafiği birbirine kattı.

Arifiye ilçesinde kara yolunda başıboş şekilde dolaşan deve kuşu görenlerin dikkatini çekti. Otomobillerin geçtiği yollarda ne yapacağını bilemeyen deve kuşu yolun ortasına atlayarak trafiği adeta alt üst etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, deve kuşunun yol kenarında başıboş şekilde dolaşması, trafiğin ortasında ilerlemesi ve araçların korna çalması yer alıyor.

