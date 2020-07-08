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Aktüel

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmaları yeniden başladı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama tarama çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:30:00 -
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmaları yeniden başladı

Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen, yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlama sonrası bölgede UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışmalarını altıncı gününde sürdürüyor. 

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple sağanağın da etkili olduğu bölgede arazi taraması yapılıyor.

Enkaz kaldırma ve kırım çalışmalarının yapıldığı alanda, kimyasal maddeler ile patlamamış havai fişeklerin uzaklaştırılması için çalışmalar da devam ediyor.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği bölgedeki ev, bina ve iş yerlerine yönelik hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi taburcu edildi. Biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar, Halis Yılmaz ve Muhammet Seyfi Çanakçı'nın cenazeleri toprağa verilmişti.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

 

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