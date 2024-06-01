  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya, ABD'nin HIMARS sistemini işe yaramaz hale getirdi

Davası bile para basıyor! Trump bir saate milyonlarca dolar bağış topladı

Alman yetkililer paylaştı: Türk Hava Kuvvetleri, "NATO Tiger Meet 2024" tatbikatına katılacak

Ünlü banka yıl sonu dolar/TL tahminini güncelledi! Enflasyon tahminini paylaştılar

Türkiye adını tarihe yazdırdı! Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk

ABD'den açıklama: Tesla 125 bin aracı geri çağırıyor: Araç piyasasını altüst edecek!

Federasyon sapkın Ebrar Karakurt’a neden göz yumuyor? Sahada zayıf marjinalitede güçlü!

Türkiye'deki başıboş köpeklerle Reuters neden ilgilenir? İngilizlerden algı operasyonu

Yapı ve Kredi Bankası satılacak mı? KAP açıklaması yapıldı

İflas çanları çalıyor! Ünlü dev banka: Müşteriler ATM'lerden paralarını çekiyor...
Yaşam Sakarya'da gizemli koku
Yaşam

Sakarya'da gizemli koku

Yeniakit Publisher
2024-06-01 04:00:00 -
Sakarya'da gizemli koku

Sakarya Valiliği, kentin bazı yerlerinde ortaya çıkan koku hakkında açıklamalarda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erenler bölgesinde oluşan koku neticesinde vatandaşların 112 Acil Çağrı birimine şikayette bulunduğu aktarıldı.

AFAD ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinesinde Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erenler Belediyesi ve AFAD'dan 25 kişilik ekip oluşturulmuş ve kokunun kaynağı ivedilikle araştırılmaya başlanmıştır. Gerekli detaylı bilgi, koku kaynağı tespit edildiğinde kamuoyuyla tekrardan paylaşılacaktır."

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23