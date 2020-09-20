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Aktüel Sakarya'da fabrikanın kazan dairesinde patlama: 2 yaralı
Aktüel

Sakarya'da fabrikanın kazan dairesinde patlama: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 13:24:39 -
Sakarya'da fabrikanın kazan dairesinde patlama: 2 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Küçücek Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken itfaiye ekipleri, yangının üretim alanına sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Olayda yaralanan Serkan Çetin ve Yunus Osmanoğlu, hastaneye kaldırıldı. Yunus Osmanoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın, fabrikada hasara yol açtı.

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