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Aktüel Sakarya'da eylül ayı kültür sanat etkinlikleri açık havada izleyicilerle buluşacak
Aktüel

Sakarya'da eylül ayı kültür sanat etkinlikleri açık havada izleyicilerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-08-30 18:03:43 -
Sakarya'da eylül ayı kültür sanat etkinlikleri açık havada izleyicilerle buluşacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da eylül ayı kültür sanat etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, açık hava etkinlikleri eylülde de devam edecek.

Millet Bahçesi'nin ev sahipliği yapacağı kültür sanat programlarında bu ay sinema ve tiyatro gösterimleri ile gölge oyunu, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Açık havada gerçekleştirilecek etkinliklerde maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanacak.

Etkinlikler kapsamında Millet Bahçesi'nde 5 Eylül Cumartesi saat 20.00'de "7. Koğuştaki Mucize" filmi gösterilecek. Alanda 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de ise "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" filmi minik izleyicilerle buluşacak.

Aynı mekanda, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de "Direniş Karatay" filmi, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de "Kral Şakir Korsanlar Diyarı"nda filmi, 26 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de ise "120" filmi izlenime sunulacak.

Etkinlik takvimine "https://www.sakarya.bel.tr/tr/KulturSanat" adresinden ulaşılabilir.

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