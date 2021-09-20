Sakarya’da evsel atıklar çöp olmuyor

Tesis, bölge ekonomisine güç katıyor.

70 milyon dolarlık yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle 29 yıllığına ihale edilen SEKAY projesine, Era Çevre Teknolojileri tarafından 70 milyon dolar yatırım yapıldı. Yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçen SEKAY’a gelen evsel katı atıklar, toplama alanında kabul edildikten sonra otomatik Ön Ayrıştırma Tesisi’nde tasnif ediliyor. Kâğıt, cam, plastik ve metaller ayrıştırılarak Geri Dönüşüm Tesisi’nde ekonomiye kazandırılıyor. Biyobozunur atıklardan da biyogaz elde edilerek elektrik ve ısı enerji üretiliyor. Biyogaz elde edildikten sonra kalan kısımdan kompost ve organik gübre imal ediliyor.

2019’da devreye girdi

İşletme Müdürü Mehmet Güneş, SEKAY’ın YİD modeliyle yapılan Türkiye’nin ilk katı atık entegre yönetim tesisi projesi olduğunu söyledi. Güneş, tesisin birinci fazı olan çöp gazından elektrik enerjisi üretimi tesisinin Ocak 2019’da faaliyete geçtiğini anımsatarak, “Buranın 4.68 megavatsaat elektrik üretimi kapasitesi vardır. Biyogazdan elektrik üretimi tesisimiz de Ocak 2021 itibarıyla devreye girmiştir ve 9.36 megavatsaat elektrik üretim kapasitesiyle dikkat çekmektedir. Bugüne kadar toplam 115 bin megavatsaat elektrik enerjisi üretildi. Projemiz kapsamında yılda 80 bin megavat/saat elektrik üretilmesi hedeflenmektedir. Proje süresince 5 milyon ton karbondioksite eşdeğer sera gazı emisyonunun azaltımı yapılması planlanıyor” diye konuştu. Tesiste çocuklara eğitim verilmesi amacıyla Çevre Eğitim Merkezi’nin (SAÇEM) yapıldığını belirten Güneş, “SEKAY’a gelen atıkların tamamı ekonomiye yeniden kazandırılmakta ve herhangi bir şekilde atık oluşturulmamaktadır” şeklinde konuştu.