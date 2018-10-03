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Sakarya'da elektrik kontağı camiyi yaktı

Akyazı ilçesindeki Yunus Emre Camisi'nde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:08
Sakarya'da elektrik kontağı camiyi yaktı

Bugün öğle saatlerinde, Akyazı'nın Yunus Emre Mahalesi Pazarköy Caddesi üzerindeki Yunus Emre Camisi'nde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Camiden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

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Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. İncelemede, caminin içerisinde büyük hasar oluştuğu belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:08
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