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Spor Sakarya'da düzenlenecek kürek şampiyonası ertelendi
Spor

Sakarya'da düzenlenecek kürek şampiyonası ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:09:04 -
Sakarya'da düzenlenecek kürek şampiyonası ertelendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenecek Kürek Büyükler Türkiye Kupası ve Akademi Türkiye Şampiyonası tarihlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında değişikliğe gidildi.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, 24-25 Ekim tarihlerinde Sapanca ilçesinde düzenlenmesi planlanan şampiyonanın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Ekim'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Tekne sınıfları ve diğer detayların ise daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

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