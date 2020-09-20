Sakarya'da düzenlenecek kürek şampiyonası ertelendi
SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenecek Kürek Büyükler Türkiye Kupası ve Akademi Türkiye Şampiyonası tarihlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında değişikliğe gidildi.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, 24-25 Ekim tarihlerinde Sapanca ilçesinde düzenlenmesi planlanan şampiyonanın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Ekim'de gerçekleştirileceği bildirildi.
Tekne sınıfları ve diğer detayların ise daha sonra duyurulacağı kaydedildi.