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Sakarya’da domates hasadı yüz güldürdü

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yetiştirilen ve ilk hasadı 1.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:41
Sakarya’da domates hasadı yüz güldürdü

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yetiştirilen ve ilk hasadı 1.20 TL’den alıcı bulan domates, üreticinin yüzünü güldürdü.


Sakarya’nın Geyve ilçesinde yetiştirilen domateslerin hasadına başlandı. 1.20 TL’den alıcı bulan domates üreticileri memnun etti. Geyve Bayat Mahallesi’ndeki tarlasında domates yetiştiren ve geçimini çiftçilikle sağlayan Rasim Demir isimli üretici bu yıl fiyatlardan memnun olduklarını hasadında bereketli geçtiğini söyledi. Bu yıl maliyetlerin artmasına rağmen fiyatlardan memnun olduklarını dile getiren üretici Rasim Demir, “Geçen sene domates 80 kuruşa kadar düşmüştü. Bu yıl maliyetlerimiz artsa da fiyatlardan şimdilik memnunuz. Ürettiğimiz domatesler Sakarya harici İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bartın, Zonguldak bölgelerinden bile alıcı bulunuyor, pazar sorunu yaşamıyoruz. Dönüm başına 7 ton civarı domates topladık, Ekim ayı sonuna kadar ürün toplayacağız. Organik domates olduğu için vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Sulu ve organik olduğu için aroması ve tadı çok güzeldir. Bu sene yüzümüz domatesten yana güldü” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:41
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