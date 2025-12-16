Gain Medya’ya bahis operasyonu! Kayyım atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital platform GAİN Medya’nın da dahil olduğu bazı bağlı şirketler hakkında yasa dışı bahis ve örgütlü suçlar iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Anahat Holding bünyesindeki, başta GAİN Medya olmak üzere bağlı şirketlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları kapsamında holding ve bağlı şirketlerde arama yapılıyor.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan için gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Holding ve şirket yetkilisi 3 kişi gözaltına alındı.
TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Gain Medya’ya ait tüm kuruluşlara TMSF kayyım olarak atandı.
Ayrıntılar gelecek...