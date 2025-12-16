  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Dalında 3 lira, pazarda 5 lira! Kış aylarının vazgeçilmez tadı fiyatıyla yüzleri güldürdü

IHA Giriş Tarihi:
Dalında 3 lira, pazarda 5 lira! Kış aylarının vazgeçilmez tadı fiyatıyla yüzleri güldürdü

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da mandalina dalında 3 TL, pazarda ise 5 TL'ye kadar geriledi.

#1
Foto - Dalında 3 lira, pazarda 5 lira! Kış aylarının vazgeçilmez tadı fiyatıyla yüzleri güldürdü

Türkiye narenciyesinin yüzde 40'ını karşılayan Adana'da bu sene 383 bin dönüm alanda ekilen mandalinanın hasadı sürüyor. Dönümüne ortalama 4 ile 6 ton arasında verim alınan mandalina, ilk hasat edildiği haftalarda kilosu bahçede kalitesine göre 8 ile 15 lira arasında alıcı buldu. Şimdilerde ise dalında 3 lira, pazarda ise 5 ile 10 lira arasında satılmasıyla en ucuz meyve oldu. Tarım aracılarının 27 Eylül'de başlattığı 9 günlük grev sonrası erkenci 6 cins mandalina aynı anda olgunlaşınca işçiler toplamaya yetişemedi ve birçok mandalina zarar gördü. İşçilerin grevi bittikten sonra ise portakal hasadının da başlaması, mandalinada rekolte fazlalığı nedeniyle ürün dalında kaldı. Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen mandalinalar, dalında zarar görünce ihraç da edilemedi.

#2
Foto - Dalında 3 lira, pazarda 5 lira! Kış aylarının vazgeçilmez tadı fiyatıyla yüzleri güldürdü

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "İlk hasatta fiyatlar 8 ile 15 lira arasındaydı. Tarım aracıları 9 gün grev yapınca mandalina dalında kaldı. Grev bitince, işçiler bahçelere girince ürünler dalında hep zarar görmüştü. Erkenci cins mandalinanın raf ömrü çok kısa. Şu anda mandalinanın kilosu dalında 3 liraya kadar geriledi. Adana, Mersin ve Hatay'daki birçok bahçede erkenci mandalina grubu dalında kaldı. O ürünler raf ömrünü kaybetti. Bu mandalinanın yurt dışına gitme şansı yok" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Dalında 3 lira, pazarda 5 lira! Kış aylarının vazgeçilmez tadı fiyatıyla yüzleri güldürdü

"Daldaki ürünler Akdeniz meyve sineği popülasyonunu arttırır" Mandalinaların toplanmasının 3-4 lira işçilik maliyeti olduğuna dikkat çeken Doğan, "Çiftçi mandalinayı hale gönderdiğinde eline kilogram başına 1 lira para belki geçecek. Bu ürünler dalda kaldı. Eğer dalındaki ürünler toplanmazsa gelecek sene Akdeniz meyve sineği popülasyonu artar. Bu ürünler, Akdeniz meyve sineği için besin kaynağı olur. Çiftçilere DFİF desteği verilmesini bekliyoruz" dedi.

#4
Foto - Dalında 3 lira, pazarda 5 lira! Kış aylarının vazgeçilmez tadı fiyatıyla yüzleri güldürdü

Pazarcı esnafı ve vatandaş memnun Pazarcı esnafı Halil Yılmaz ise bu sene mandalinanın bol olduğunu ve fiyatların bu sebeple düştüğünü belirterek işlerin iyi olduğunu anlattı. Mandalina almaya gelen vatandaşlardan Muzaffer Bay ise fiyatların geçen haftaya göre yüzde 50'den fazla düştüğünü belirterek, memnun olduklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Akif Ersoy gibi Ela Rümeysa Cebeci'nin test sonucu da pozitif çıktı
Gündem

Mehmet Akif Ersoy gibi Ela Rümeysa Cebeci'nin test sonucu da pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 9 şüpheliye Adli Tıp Kurumu'nda yapı..
Pozitif çıktı: Mehmet Akif Ersoy işte şimdi yandı
Gündem

Pozitif çıktı: Mehmet Akif Ersoy işte şimdi yandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un testi pozitif çıktı. Ersoy dışında 6 ismin daha uyuşturucu..
Küresel elektrikli araçlar krizi beraberinde getirdi: Dünyada lider olan Volkswagen Polo gibi devler şokta
Otomotiv

Küresel elektrikli araçlar krizi beraberinde getirdi: Dünyada lider olan Volkswagen Polo gibi devler şokta

Volkswagen, Polo, Opel Astra, gibi dünya genelinde dev markalar fiyatlarıyla eleştirilere de neden oldu, krizi de beraberinde getirdi. Özell..
O ülkede İdam rekoru! 340 kişinin kafasını kestiler
Dünya

O ülkede İdam rekoru! 340 kişinin kafasını kestiler

Suudi Arabistan, Çin ve İran'ın ardından dünyada en fazla idamın infaz edildiği üçüncü ülke konumunda.
Türkiye hava sahasına yaklaşan İHA düşürüldü
Gündem

Türkiye hava sahasına yaklaşan İHA düşürüldü

Türkiye hava sahasına giren insansız hava aracı F-16 savaş uçakları tarafından düşürüldü. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıkla..
'Ey cemaat! Kaçak içki içmeyin, yasadışı bahis oynamayın!'
Aktüel

'Ey cemaat! Kaçak içki içmeyin, yasadışı bahis oynamayın!'

Mehmed Göktaş Doğru Haber'de yazdı: “Yani bu işleri yapacaksanız herkes gibi yasal yollardan yapın. Bakın her köşe başında devletin denetimi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23