Gündem
5
Yeniakit Publisher
Film değil gerçek: Duvarı delip milyonluk vurgun yaptılar

Giriş Tarihi:
Film değil gerçek: Duvarı delip milyonluk vurgun yaptılar

Bakırköy’de internet üzerinden satışa çıkarılan yaklaşık 40 bin dolarlık lüks saat, ofiste yapılan planlı bir hırsızlıkla çalınırken olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı. İkinci el eşya satışı yapılan internet sitesine 40 bin dolar değerindeki kol saatinin satmak için ilan koyan T.Y.D., dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Polisteki ifadesinde kendisini alıcı olarak arayan bir kişinin Bakırköy'deki ofisine çağırdığını söyleyen T.Y.D., "Ofise girdiğimde saati inceleyen kişi çok beğendiğini, alacağını söyledi.

#1
Foto - Film değil gerçek: Duvarı delip milyonluk vurgun yaptılar

Bu kişi telefon ederek saatin değeri olan 40 bin doları getirmesi için arkadaşına talimat verdi. Daha sonra saati alarak odada bulunan bir dolaba koydu. Bir süre bekledik. Daha sonra tuvalete gideceğini söyleyerek dışarı çıktı. Uzun süre gelmeyince durumdan şüphelendim. Dolabı açtığımda arkasında büyük bir delik olduğunu ve saatin çalındığını anladım" dediği öğrenildi.

#2
Foto - Film değil gerçek: Duvarı delip milyonluk vurgun yaptılar

DUVARI DELİP TABELA İLE GİZLEMİŞLER: Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, ofisin bulunduğu binadaki güvenlik kameralarının o anları kaydettiği belirlendi. Görüntülerde; şüphelilerden birinin saati koyduğu duvardaki deliğin 'Sigara içmek yasaktır' tabelasıyla gizlendiği ve oradan alarak uzaklaştığı görüldü.

#3
Foto - Film değil gerçek: Duvarı delip milyonluk vurgun yaptılar

Güvenlik kamerası görüntülerinin izini süren polis, şüphelilerden Y.Ç.'yi (54) gözaltına aldı. Balıkesir'e kaçtığı belirlenen diğer şüpheli C.E. (50) ise saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda yaklaşık değeri 40 bin dolar olan saatte bulundu.

#4
Foto - Film değil gerçek: Duvarı delip milyonluk vurgun yaptılar

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI: Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan C.E.'nin daha önceden 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan saat ise T.Y.D.'ye teslim edildi.

