Bakan Yerlikaya açıkladı! Polislerin çalışma saati değişiyor

Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda yeni çalışma sistemine geçilecek" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılına ilişkin faaliyetleri ve 2026 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde konuştu.

"TEŞKİLATIMIZIN ÖZLEMLE BEKLEDİĞİ BİR TEŞKİLAT KANUNU İLE İLGİLİ HAZIRLIKLARIMIZI YAPACAĞIZ "

2025 yılının Mart ayında görev puanı sistemine geçildiğini ifade eden Yerlikaya şöyle dedi:

"Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği'ndeki bu uygulamayla birlikte atama sistemi hakkaniyet, şeffaf ve kurumsal ihtiyaca uygun hale geldi. Önceden yılda iki kere eş durumu ve mazeret atamaları yapılırken, artık her ay bir mazeret ataması yapmaya başladık. Ayrıca 2026 yani önümüzdeki yıl genel atama döneminde zorunlu ikinci şark tebligatı gönderilmeyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu'yla ilgili çalışıyoruz. Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanunu ile ilgili hazırlıklarımızı yapacağız ve gazi Meclisimizin takdirine arz edeceğiz"

 

"4 GRUPLU 12/36 SİSTEMİNE GEÇİYORUZ"

Polislerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidileceğini belirten Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Mezun olan yeni personelimizin arkadaşlarının yanına, yani meslektaşlarının yanına dağıtılmasından sonra 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk. Ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız. İç güvenlik hizmeti yürüten Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Onu da zamanı geldiği zaman inşallah hep birlikte göreceğiz"

