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Aktüel Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Aktüel

Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:41:30 -
Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Mehmet Ali Ataç'ın (72) kullandığı traktör, Abdürrezak Mahallesi'ndeki fındık bahçesine giderken devrildi.

Devrilen traktörün altında kalarak yaralanan Ataç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Araştırma Hastanesine sevk edilen Ataç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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