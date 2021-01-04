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Aktüel Sakarya'da deposunu atölyeye çeviren "Hayati Amca" ahşaptan hobi ürünleri yapıyor
Aktüel

Sakarya'da deposunu atölyeye çeviren "Hayati Amca" ahşaptan hobi ürünleri yapıyor

Emekli Hayati Edizdoğan: - "Öğrenciler bir obje getiriyor, 'Amca bana bunu yapar mısın?' diyorlar. Atölyedeki örneğini bulup üretimini yapıyoruz. Elimde aşağı yukarı 400'ün üzerinde model var"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:00:43 -
Sakarya'da deposunu atölyeye çeviren "Hayati Amca" ahşaptan hobi ürünleri yapıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan emekli Hayati Edizdoğan, ilerleyen yaşına rağmen evinin deposunda ürettiği ahşap hobi ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor.

Çocukluğundan beri ağaç işleriyle uğraşan ve kentteki bir lastik fabrikasından emekli olan 81 yaşındaki Edizdoğan, 1980 yılında komşusunun tavsiyesi üzerine ahşap hobi malzemesi üretimine başladı.

İlk önce elektrikçi dükkanında, daha sonra da evinin bodrum katındaki deposunu atölyeye çevirerek oyuncak, abajur, saat gibi birçok objeler üreten Edizdoğan, ürünleri ilgi görünce makinesini daha da büyüttü.

İsteğe göre ahşap ürünler de yapan "Hayati Amca", ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.

- "Elimde 400'ün üzerinde model var"

Hayati Edizdoğan, AA muhabirine, elektrikçi dükkanında yaptığı ürünlerin beğenilmesi üzerine siparişler aldığını, böylelikle işi büyüttüğünü anlattı.

Çocukluğundan beri ağaç işleriyle uğraştığını aktaran Edizdoğan, "Siparişleri yapıp teslim ettim. 1 hafta sonra tekrar gelerek sipariş geçmek istediklerini belirttiler fakat o küçük makineyle bu siparişleri yapmak zordu. Bursa'ya giderek yeni makine aldım. Sonra Kız Meslek Lisesi ve Halk Eğitim Merkezi'nden hocalar geldi derken sonra bir arkadaşla tanıştık. Yaptığımız ürünleri onun arabasına koyarak Türkiye'yi dolaştık. Şimdi ise evimin deposunda uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.

Atölyeye sabah saatlerinde inip çalışmaya başladığını dile getiren Edizdoğan, şunları kaydetti:

"Ürünlerim şu saatte biter diyemiyorum. Türkiye'nin değişik illerinde boyama kursları, ahşap yakma kursları oluyor, bunları izliyorum. Fotoğrafını çekiyorum, atölyeye indiğim zaman onu kağıda kaydediyorum. Öğrenciler bir obje getiriyor, 'Amca bana bunu yapar mısın?' diyorlar. Atölyedeki örneğini bulup üretimini yapıyoruz. Elimde aşağı yukarı 400'ün üzerinde model var."

Edizdoğan, çocukları çok sevdiğini, onlar için de ahşap oyuncak ürettiğini sözlerine ekledi.

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