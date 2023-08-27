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Yerel Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Yerel

Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
2023-08-27 14:47:00 -
Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın 3 ilçesinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın 3 ilçesinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından saat 10.20 itibarıyla, 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı uyarıyor.
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