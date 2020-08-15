Sakarya'da dehşet anları! 3 kişi yaralandı
Sakarya'da komşusu tarafından belediyeye şikayet edildiği gerekçesi ile 3 kişiyi yaraladı.
Karasu Plajı'nda ailesi ile birlikte vakit geçiren N.K.'nin bulunduğu plaja daha öncesinde evinde tadilat yaptırdığı tadilat nedeniyle şikayet ettiği H.Ö. geldi. Kişiler arasında birden alevlenen tartışma yerini kavgaya bıraktı.
Şikayet edilen komşu H.Ö. yanında getirdiği bıçak ile N.K.'yi ve kavgayı ayırmak isteyen N.K.'nin eşini ayrı zamanda kızınıda bacaklarından bıçaklayarak yaraladı.
Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. H.Ö. ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere merkeze götürüldü.