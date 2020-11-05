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Aktüel Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Aktüel

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:15:07 -
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensupları adına istihbarat çalışmaları yapan ve ele geçirilen dokümanların incelenmesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, tıbbi malzeme temin ettiği yönünde ifade ve teşhisler bulunan Irak uyruklu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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