Sakarya'da darp iddiasıyla ilgili sıcak gelişme

Bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddiaları yer almış, Kürt vatandaşlarımızla ilgili provokasyon yapılmıştı. Olayın Türk-Kürt çatışması olmadığı ortaya çıkmış, darp edilen mevsimlik işçilerden Şilan Demi, herkesin kardeş olduğunu vurgulamıştı. Böylece Türkiye'yi karıştırmak isteyen provokatörlerin hevesleri bir kez daha kursaklarında kalmıştı.

Sıcak gelişme!

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği iddiasıyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Darp iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya karıştığı tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik kolluk kuvvetleri tarafından çalışma başlatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, 22 Ağustos tarihinde Kocaali'de fındık bahçesinin sahipleri arasında çıkan tartışma sonucunda arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğerinin üzerine sürdüğü, bu sırada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı ifade edilmişti.

Olay yargıya intikal etmişti.

Algı boşa çıktı!

İşçilerin çavuşu Kasım Demir de, önceden birçok kişi ile çalıştıklarını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını söylemişti.

Demir, tartışma yaşadığıkları şahısların başından beri sorunlu olduğunu, bunun Türk-Kürt meselesi olmadığını, şahıs meselesi olduğunu, diğer çalıştıkları insanların dört dörtlük olduğunu belirtmişti.

Demir, yalnızca bu olayı yaşadıkları kişilerse sıkıntı yaşadıklarını, kendilerini rencide edici kelimeler söyleyince zorlarına gidip işi bıraktıklarını, o kişilerden başka Sakarya'da hiç kimseyle hiçbir sorun yaşamadıklarını, hepsinin kardeşleri olduğunu, bu konuda yalan söyleyemeyeceklerini kaydetmişti.