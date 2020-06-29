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Aktüel

Sakarya'da çatı malzemeleri üretilen fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-29 15:22:41 -
Sakarya'da çatı malzemeleri üretilen fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde faaliyet gösteren fabrikanın açık alan deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yanıkköy mevkisinde çatı malzemeleri üretilen fabrikanın kağıt balyaların bulunduğu açık alandaki deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kağıtların tutuşmasıyla çevreyi dumanlar sardı.

İhbar üzerine olay yerine Sakarya ve Kocaeli itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında kağıt balyaları zarar gördü.

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