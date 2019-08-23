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Sakarya’da bir kişinin silahla vurulduğu olaya ilişkin 3 tutuklama

Sakarya’nın Karasu ilçesinde geçici tarım işçisinin başından vurularak yaralanması davasında 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:21
Sakarya’da bir kişinin silahla vurulduğu olaya ilişkin 3 tutuklama

Sakarya’nın Karasu ilçesinde geçici tarım işçisinin başından vurularak yaralanması davasında 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Karasu ilçesinin Paralı Mahallesi’nde iki gün önce 16.45 sularında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre mahallenin yol kenarında alkol alarak eğlenen M.S.V., Z.A., F.A., T.A., S.I. ve E.M. isimli altı genç, Diyarbakır’dan geçici tarım işçisi olarak gelen ve aralarında konuşarak yoldan geçen Ş.T. ve M.Z. isimli şahıslara “Ne bağırıyorsunuz yüksek sesle” diye sataştı. Daha sonra şüphelilerden Z.A’ nın üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla korkutmak amaçlı havaya 2 el ateş ettiği esnada Ş.T. isimli şahıs başından vurularak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ile İl Jandarma Komutanlığından gönderilen JASAT timleri olaya karıştığı tahmin edilen 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. ŞüphelilerdenZ.A, F.A. ve M.S.V. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken T.A., S.I. ve E.M. adli diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:21
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