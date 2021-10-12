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Yerel Sakarya'da bir kişinin öldüğü yabancı uyrukluların kavgasıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı
Yerel

Sakarya'da bir kişinin öldüğü yabancı uyrukluların kavgasıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklanarak adliyeye gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 07:18:00 -
Sakarya'da bir kişinin öldüğü yabancı uyrukluların kavgasıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Demokrasi Meydanı'ndaki kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli A.W.B'nin (16) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Sakarya Adliyesine getirildi.

Şüpheli A.W.B, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün yabancı uyruklular arasında çıkan kavgada A.W.B; M.H. (16), A.H.İ. (17) ve M.D'yi (15) bıçakla yaralamış, M.H, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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