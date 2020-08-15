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Aktüel

Sakarya'da bir kişi tartıştığı babası ve babaannesini tüfekle yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:02:48 -
Sakarya'da bir kişi tartıştığı babası ve babaannesini tüfekle yaraladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi tartıştığı babası ve babaannesini tüfekle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Durmuşlar köyünde yaşayan E.G. ile babası Ö.G. ve babaannesi R.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.G'nin tüfekle ateş açması sonucu babası ve babaannesi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli E.G'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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