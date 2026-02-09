Sakarya'da bir ilk! Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin dev projesi açıldı

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar kapılarını açtı. Yoğun ilginin yaşandığı fuar alanında öğrenciler hem kitapları inceleme fırsatı buldu hem de yazarlarla bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini keserek stantları gezdi. Törende konuşan Başkan Yusuf Alemdar, kitap okumanın çocuk gelişimindeki kritik rolüne değinerek, "Çocuklarımızın bugün burada açılan fuardaki izlenimlerinin, onların yarınları için hayallerini güçlendireceğine inanıyoruz. Kitap okumak sadece bir yazarın duygularını anlamak veya sadece zaman geçirmek değildir. Bir kitabın sayfasını açtığımızda o kapının ardındaki dünya; sevgiyi, umudu ve en önemlisi çocuğun kendine olan güvenini artıracaktır. 'Ben yapabilirim' duygusunu pekiştirecektir. Türkiye'nin en önemli yazarlarının ve yayınevlerinin buluştuğu bu organizasyonun, Sakarya'mızın hem kültür hem de eğitim hayatına çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

"Yolumuz uzundu ancak çocuklarımız için çok faydalı oldu"

Fuara, Hendek Uzuncaorman Murat Nişancı İlkokulu'ndan öğrencileriyle birlikte katılan öğretmen Aziz Şahin, "Çok güzel bir fuar ortamı hazırlanmış. Çocukların hem kitaplarla hem de kutu oyunlarıyla vakit geçirdiği, inceleyip satın alabildikleri bir ortam. Biz Hendek'ten geldik, yolumuz uzundu ancak çocuklarımız için çok faydalı oldu. Bu tür fuarların tüm ilçelerimizde ve daha sık yapılmasını istiyoruz. Bu sayede katılım çok daha fazla olacaktır" diye konuştu.

"En sevdiğim kitabı buldum"

Fuarı sınıf arkadaşlarıyla birlikte ziyaret eden 13 yaşındaki Erva Merve Özkan, organizasyon sayesinde aradığı kitaplara kolayca ulaştığını belirterek, "Fuar gerçekten çok güzeldi. Aradığım tüm kitapları, hatta en sevdiğim kitap olan Orhan Veli Kanık'ın şiir kitabını burada bulup aldım. Kardeşim için de bir kitap seçtim. Bu tür fuarlar hem biz öğrenciler hem de öğretmenlerimiz için çok değerli. Burada hem yeni kitaplar görüyoruz hem eğleniyoruz hem de bilgilerimizi tazelemiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Fuara ücretsiz ulaşım desteği

9 gün boyunca sürecek fuar kapsamında çocuk edebiyatı alanında tanınmış 38 yazar, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelecek. Program dahilinde imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, fuar süresince okullardan fuar alanına ulaşım sağlanabilmesi için ücretsiz servis hizmeti verecek. Bu sayede kentin farklı ilçelerindeki öğrencilerin fuara erişimi kolaylaştırılacak. Öte yandan, Maarif Modeli Destekleme Projesi kapsamında hayata geçirilecek organizasyon, bu içerikte Türkiye'de düzenlenen ilk fuar olma özelliği taşıyor.