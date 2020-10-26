Sakarya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada aralarında kavgayı ayırmak isteyen kişinin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhan Gazi Camisi önünde kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bu kişiler birbirine bıçakla saldırdı.
Olayda, kavga eden 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanırken, kavgayı ayırmak isteyen S.İ. de bacağından bıçaklandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Toyota Acil Yardım ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.