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Aktüel

Sakarya'da bıçakla yaralama olayına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 18:23:50 -
Sakarya'da bıçakla yaralama olayına ilişkin 1 kişi tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.

Adapazarı ilçesindeki Donatım Park'ta Afgan uyruklu M.S. (17) ile Irak uyruklu H.H.H. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.H, üzerinde taşıdığı bıçakla M.S'yi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.S'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olay yerinden kaçan şüpheli H.H.H. ise çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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