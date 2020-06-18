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Aktüel

Sakarya’da babasını öldüren şahıs teslim oldu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde tartıştığı babasını silahla ateş ederek öldüren şahıs, polis merkezine giderek teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:01:37 -
Sakarya’da babasını öldüren şahıs teslim oldu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde tartıştığı babasını silahla ateş ederek öldüren şahıs, polis merkezine giderek teslim oldu.


Olay, Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.E. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı babası Sezai E.’yi (51) belinden çıkardığı silahla vurdu. Babası kanlar içinde yere yığılırken, N.E. otomobil ile olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Sezai E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan N.E., dün akşam saatlerinde Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Babasını öldüren şahsın sorgusuna Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğünde devam edileceği öğrenildi.

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