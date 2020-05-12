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Aktüel

Sakarya’da avukata silahlı saldırı: 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda avukat hafif şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:50:21 -
Sakarya’da avukata silahlı saldırı: 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda avukat hafif şekilde yaralandı.


Olay, Geyve ilçesi Alifuatpaşa Cumhuriyet Mahallesi 144 sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Ö.Ö., isimli avukata silahla ateş ederek yaraladı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri ise yaralı avukata ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Geyve Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı burada yapılan tedavinin ardından Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası saldırgan kaçarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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