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Sakarya'da arazi aracı yoldan çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir arazi aracı yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 01:16
Sakarya'da arazi aracı yoldan çıktı

Sakarya'da arazi aracının yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kırantepe mevkisinde E.B. idaresindeki 54 FJ 010 plakalı arazi aracı, yolun kaygan olması nedeniyle yoldan çıktı. Yaklaşık 100 metre aşağıya doğru giden araç, ağaçlara çarparak uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan E.B. ile yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen iki kişiyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Kaza yerinin ambulansa uzak olması nedeniyle yaralılar, çevredekilerin yardımıyla taşındı.

Yaralılar, Toyota Acil Yardım Hastanesi ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 01:16
  1. Sakarya
  2. Serdivan
  3. trafik kazası

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