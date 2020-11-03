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Aktüel Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi
Aktüel

Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:11:44 -
Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 Eylül 2018'de hafif ticari araçla 3 motosikletin çarpışması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen müşteki avukatları, sanık F.Y'nin asli ve tam kusurlu olduğunu ve mahkemece alınan bilirkişi raporunu olayın akışına daha uygun bulduklarını belirterek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, kaza ile müvekkili arasındaki illiyet bağının ortaya konulabilmesi için İstanbul Teknik Üniversitesinden teknik rapor alınması talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan iddia makamı, raporlarda illiyet bağının tespit edildiğini ve sanık F.Y'nin asli kusurlu olduğunun ortaya konulduğunu söyleyerek, sanığın "taksirle birden fazla insanın ölümü veya birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı, sanık M.O.I. hakkında ise suç teşkil edecek her türlü şüpheden uzak yeterli delil elde edilmediğinden beraatine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyaya katkı sağlamadığından tanık M.Y'nin dinlenilmesine yer olmadığına ve kazaya ilişkin raporlar çelişki oluşturmadığından sanık müdafisinin rapor alınması talebinin reddine karar verdi.

Mahkeme, savunmaların hazırlanması için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı 25 Mart 2021'e erteledi.

- Süreç

Kocaali ilçesinde 2 Eylül 2018'de Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden F.K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkisinde karşı şeride geçmiş, Servet Sezer yönetimindeki 54 KS 659, Gökhan Çodar idaresindeki 81 DL 601 ve M.O.I. kontrolündeki 81 DF 289 plakalı motosikletlerle çarpışmıştı.

Kazada, ticari araçtaki Gülcan Morkoç ve Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan, Gülsüm Morkoç ile motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya, Gökhan Çodar ve Yunus Emre Kurt hayatını kaybetmiş, Servet Sezer, M.O.I. ve F.K. yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, hafif ticari araç sürücüsü F.K. ile motosiklet sürücüsü M.O.I. hakkında "taksirle birden fazla insanın ölümü veya birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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