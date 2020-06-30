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Aktüel

Sakarya'da 3 gündür aranan adam ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-30 20:10:04 -
Sakarya'da 3 gündür aranan adam ölü bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki adam ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesi Uzuncaorman Mahallesi'ndeki ikametinden 3 gün önce ayrılan Ersin Doğan'dan (70) haber alamayan yakınları durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi.

Ormanlık alanda aramalarını sürdüren ekipler, Doğan'ın cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

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