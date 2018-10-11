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Sakarya'da 20 öğrenci zehirlendi!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda, yedikleri yemekten zehirlenen 20 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 21:26
Sakarya'da 20 öğrenci zehirlendi!

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen 20 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edildi.

Yurda çağrılan ambulanslar ile 20 öğrenci ToyotaSa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen öğrencilerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 21:26
  1. Sakarya
  2. Serdivan

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