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Aktüel Sakarya'da 19 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı
Aktüel

Sakarya'da 19 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:34:29 -
Sakarya'da 19 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da "kasten öldürme" suçundan 19 yıldır aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Polisin kimlik bilgileriyle ilgili sorularına çelişkili yanıtlar veren şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan sorgusunda, 2001 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki cinayetin zanlısı B.B. (44) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının, İstanbul'da saklandığı ve bir süre önce Sakarya'ya geldiği bilgisine ulaşan ekipler, ele geçirilen ruhsatsız tabancanın Hendek ilçesinden çalıntı olduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.B. tutuklandı.


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