  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sakarya ve Kocaeli'de trafik kazaları MOBESE kameralarında

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:47:10 -
Sakarya ve Kocaeli'de trafik kazaları MOBESE kameralarında

SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Yazlık Kavşağı girişindeki kasisi son anda fark eden çöp kamyonunun ani fren yapmasıyla devrilmesi görülüyor.

Kentteki başka noktada meydana gelen kazada, kavşağa hızlı giren otomobilin kontrolünü kaybederek park halindeki araca çarpması, kavşaktaki seyyar satıcı ile bir vatandaşın kaçışması kameralara yansıyor.

Sakarya'daki üçüncü kazada ise yağışın da etkisiyle bir midibüsün kavşaktan dönmeye çalışan tıra duramayarak çarpması, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Kocaeli'de de sağ şeritten soldaki park alanına girmeye çalışan bir otomobile, sol şeritte ilerleyen başka bir otomobilin çarpması da kameralara yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı